Un uomo di 45 anni di origini romene è scomparso ieri sera, sabato 24 agosto, al Pian della Mussa, in val d’Ala, in provincia di Torino. L’uomo è uscito con il suo gregge dal rifugio Ciriè; a sera, però, non è stato visto tornare a valle. A quel punto i residenti hanno dato l’allarme.

Sul posto sono in corso le ricerche dei tecnici del soccorso alpino e speleologico del Piemonte e dei vigili del fuoco; stamane e poi si è alzato in volo anche l’elicottero Drago.