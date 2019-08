Corso gratuito per volontari soccorritori della P.A. Croce Giallo-Azzurra a Torino

La Pubblica Assistenza Croce Giallo-Azzurra di Torino offre un corso gratuito per diventare volontari soccorritori, con rilascio della certificazione Allegato A (standard formativo sistema emergenza Regione Piemonte) e abilitazione all’utilizzo del dispositivo salvavita DAE.

L’intero corso è gratuito, però a numero chiuso e con selezione all’ingresso.

Le lezioni si terranno dal 12 settembre al 19 novembre 2019 nella sede Ana Torino Nord, in piazza Bottesini 20. La frequenza, ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 23, è obbligatoria una volta iscritti al corso. L’esame finale è invece previsto sabato 23 novembre.

La presentazione del corso in dettaglio avverrà martedì 10 settembre alle ore 20 sempre in piazza Bottesini

20 a Torino.

INFO E ISCRIZIONI:

P.A. Croce Giallo-Azzurra, via Borgo Ticino 7 (Torino)

info@crocegialloazzurra.it

Telefono: 011 / 204232

La Pubblica Assistenza Croce Giallo-Azzurra di Torino, sita in via Borgo Ticino 7 nasce nel 1992 dall’intenzione di alcuni cittadini di varia estrazione, provenienti anche da altre realtà di volontariato, i quali decidono di unire le loro esperienze, le loro forze e le loro volontà a beneficio degli altri cittadini impegnandosi particolarmente nella realizzazione di attività di prevenzione ed assistenza alla salute pubblica. L’organico è composto da circa 100 volontari formati e continuamente aggiornati con corsi teorici e pratici. L’Associazione cerca costantemente di sensibilizzare l’opinione pubblica e di far nascere in essa una maggiore cultura di volontariato in Protezione Civile e soccorso attivando varie volte all’anno corsi gratuiti e aperti al pubblico inerenti a tali argomenti.