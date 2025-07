Una serata di giochi thriller nel giardino di Casa Lajolo

PIOSSASCO – Una dimora storica, un giardino incantato e un’intera serata dedicata al gioco, al gusto e ai sensi. Venerdì 11 luglio, alle 20.30, Casa Lajolo a Piossasco apre le sue porte per un appuntamento serale originale e coinvolgente: “Gioca, gusta, senti”, un evento gratuito pensato per riscoprire il piacere dello stare insieme attraverso giochi di ruolo e da tavolo in un contesto unico nel suo genere.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione Perludo, da anni attiva nella promozione della cultura ludica come strumento di socialità e condivisione, trasforma il suggestivo giardino della villa – alle porte di Torino – in un vero e proprio palcoscenico investigativo.

Sfide tra detective e giochi di ruolo sotto le stelle

La serata prevede sei tavoli di gioco: tre dedicati a giochi di ruolo a tema thriller, dove i partecipanti saranno guidati da master esperti attraverso trame avvincenti e colpi di scena; e tre tavoli riservati a giochi da tavolo a tema investigativo, seguiti da facilitatori pronti a coinvolgere anche i neofiti. Un’esperienza adatta a tutti: appassionati di gialli, giocatori esperti o semplici curiosi desiderosi di vivere un momento di svago immersi nel verde e nella bellezza della natura al calar del sole.

Il ritrovo è fissato alle 20.30 per la formazione dei gruppi, mentre le partite inizieranno alle 21.00. La partecipazione è gratuita, con possibilità di offerta libera, ma è necessaria la prenotazione online sul sito ufficiale della dimora.

Un’estate tra emozioni, sapori e natura

“Gioca, gusta, senti” è il primo appuntamento di una rassegna estiva che Casa Lajolo dedica ai sensi e all’esperienza diretta del luogo. Il calendario prosegue venerdì 18 luglio con “Gusta”, un viaggio nel mondo del vermouth guidato da Fulvio Piccinino, autore ed esperto del celebre vino aromatizzato, e si chiude con “Senti”, una passeggiata sensoriale nel giardino, in programma domenica 27 luglio e domenica 28 settembre.

