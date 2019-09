Centrale del Latte di Torino lancia il 1° Latte Fresco Pastorizzato in Italia con Proteina Beta-Caseina unicamente A2 in grado di rendere il prodotto più gradevolmente digeribile. Il progetto è stato sviluppato a seguito di una ricerca scientifica condotta con la collaborazione di CNR-ISPA, CREA, con il supporto di Polo Agrifood e finanziato da Regione Piemonte. Il nuovo prodotto, denominato Tapporosso LAATTE, sviluppato da Centrale del Latte di Torino sarà in commercio nelle versioni Alta Qualità e Parzialmente Scremato a partire da oggi. È prevista inizialmente la produzione di centomila litri al mese.

Il commento di Riccardo Pozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Centrale del Latte di Italia: “Lo studio ci ha permesso di ottenere un prodotto con diverso profilo caseinico (contenente unicamente Proteina Beta-Caseina del tipo A2) che potrebbe avere benefici per i consumatori che si sentono appesantiti nel bere il latte. Si tratta di una tipologia di latte innovativo con un profilo proteico ad aumentata digeribilità rispetto al latte convenzionale e ci auguriamo che anche tutti coloro che attualmente si sono allontanati dal consumo del latte, possano tornare al piacere di gustare questo importante alimento”.