Rubata una mongolfiera a Bene Vagienna: vale decine di migliaia di euro, ma è invendibile

A Bene Vagienna è stata rubata una mongolfiera che si trovava all’interno del capannone della In Baloon che ha sede nel comune del cuneese.

Del furto si è accorto il titolare, Mauro Oggero. I ladri hanno forzato il portone e hanno rubato un furgone con carrello, cesto e mongolfiera a 9 posti della Silva Team.

Il furto di una mongolfiera è evento raro, perché una mongolfiera ha una targa e quindi non è facilmente rivendibile. v Il valore della mongolfiera è fra gli 80 e 100 mila euro e per costruirla e per costruirla ci vogliono 6 mesi.

Il furto crea gravi problemi perchè la mongolfiera aveva prenotazioni fino a fine ottobre portando un grande disagio e un grave danno economico.

Racconta il titolare dell’azienda “Saremo costretti a riorganizzare molti voli e a lasciare a terra tanti passeggeri. Siamo stupiti e rammaricati. E’ un danno che ferma un’attività locale che dà lavoro a diverse persone, molte di loro giovani. In Italia ci sono circa un centinaio di mongolfiere. Ricordo solo un altro caso di furto ad un raduno a Ferrara. Le mongolfiere hanno numeri di serie e marche che sono rintracciabili, ecco perché la singolarità del furto ci lascia ancora più costernati.”