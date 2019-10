Il Lingotto omaggia i 50 anni di The Italian Job con una serie di appuntamenti

A 50 anni dall’uscita italiana di The Italian Job – Un colpo all’italiana il film che ha reso famosa in tutto il mondo la città di Torino, rendendola meta privilegiata per migliaia di inglesi che ancora oggi visitano i luoghi dove furono girate le scene più importanti, 8 Gallery presenta The Italian Job Experience, un fitto calendario di eventi che da sabato 19 a mercoledì 30 ottobre animerà il centro commerciale coinvolgendo vari luoghi del Lingotto. Evento conclusivo sarà l’arrivo del tradizionale tour di Mini Cooper organizzato da The Italian Job che da 30 anni attraversa l’Europa e l’Italia fino a Torino, per ricordare il celebre action movie e, soprattutto, per raccogliere fondi per i bambini in difficoltà.

Un colpo da 4 milioni di dollari a danno della Fiat, un gruppo di banditi guidato da Michael Caine e 3 Mini Cooper protagoniste di un mirabolante inseguimento attraverso Torino. Questa la trama e gli ingredienti che rendono unico il film e al centro di The Italian Job Experience che, attraverso incontri, prove di guida, esposizioni e proiezioni, celebrerà la Torino all’avanguardia degli anni ’60. Un progetto che, oltre a 8 Gallery e i suoi punti vendita, vedrà coinvolti molti altri attori: Film Commission Torino Piemonte, Eataly, Feltrinelli, Franco Turcati, Hotel DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, Hotel NH Torino Lingotto Congress Lingotto Fiere Torino, Museo dell’Auto di Torino, Mini Italia / Bi Auto, Mini Friends Torino, Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Polizia Stradale, Radio Manila, Regione Piemonte, Somewhere Tour& Events, ToBe Events, Turismo Torino e Uci Cinemas Lingotto.

Questa la famosa scena dell’inseguimento per le vide di Torino

The Italian Job – l'inseguimento Nell'estate di 50 anni fa, era il 1968, Torino divenne protagonista di uno degli inseguimenti più incredibili della storia del cinema. Se non lo avete mai visto godetevelo adesso! The Italian Job, diretto da Peter Collinson e con Michael Caine tra i protagonisti, uscì nel 1969 e divenne un vero e proprio cult movie. Posted by Quotidiano Piemontese on Tuesday, August 14, 2018

A partire dalle 18 di sabato 19 ottobre, nella Rampa Nord del centro commerciale, prenderà l’avvio In strada sicuri con The Italian Job, per sensibilizzare adulti e bambini sul tema della sicurezza stradale. Tutti i giorni, dopo le 18 e nel week end dalle 11 alle 18, attraverso momenti istituzionali e di giochi a quiz e prendendo spunto dalle immagini degli inseguimenti “folli” in Torino, i presenti saranno esortati al rispetto del codice della strada per salvaguardare la propria e l’altrui incolumità. Da lunedì 21 a venerdì 25 l’iniziativa, patrocinata da Regione Piemonte e in collaborazione con la Polizia Stradale, sarà rivolta alle scuole del territorio.

Per tutta la durata dell’evento la Corte della Ristorazione ospiterà lo spazio Mini Friends Torino dove saranno esposte alcune mini storiche ancora in circolazione gentilmente concesse dai loro collezionisti. In particolare, sarà presente la Mini S 1275 MK1 del 1964 appartenuta al Commendator Enzo Ferrari, dono di Sir Alec Issigonis, inventore della “piccola peste”.

Da oltre 10 anni il club Mini Friends Torino, nato da un idea di tre amici appassionati, organizza raduni e manifestazioni per tutti gli amanti delle mini classiche. Da alcuni anni collabora con il gruppo inglese The Italian Job onlus nella promozione della tappa finale del tour italiano a Torino, e con la Fondazione Forma per iniziative di raccolta fondi.

Il Giardino delle Meraviglie accoglierà la mostra fotografica Quelli di ‘The Italian Job’ del fotografo e pubblicitario Franco Turcati. In esposizione alcuni degli scatti originali da lui realizzati nel ’68 in occasione delle riprese del trailer e della proiezione stampa, protagonisti la Torino di quegli anni, gli attori Michael Caine, Tony Beckley, Benny Hill, Fred Emney, Michael Standing e il regista Peter Collinson.

Giovedì 24 Ottobre, alle 18, la Feltrinelli Lingotto ospiterà 4 chiacchere su The Italian Job, protagonisti dell’incontro i giornalisti Leonardo Osella e Giorgio Fossati, il fotografo Franco Turcati e il regista Carlo Ausino che interagirono con la troupe cinematografica nell’estate del 1968 e che, assieme a Daniela Broglio, direttrice di Turismo Torino e Provincia, racconteranno l’impatto che il film ebbe sulla città.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre si svolgeranno The Italian Job Experience Tours a cura dell’agenzia di Incoming Somewhere Tour & Events che, in collaborazione con il Museo dell’Auto di Torino e molti altri partner, proporrà due tour inediti alla scoperta dei luoghi del Lingotto sulle orme di Italian Job, creando un’esperienza unica nel suo genere. The Mini Tour, con partenze alle 14.30, 16.00 e 17.30 dal foyer di Uci Cinemas Lingotto che offrirà un itinerario curioso ed affascinante di 1 ora per ripercorrere parte della storia dell’iconico film fino a salire sulla parabolica Pista. Tour gratuito, prenotazione obbligatoria: www.somewhere.it.

Sabato 26, unica partenza per The Italian Job Experience Tour V.I.P. un itinerario guidato che inizierà alle 14.00 dall’affascinante Museo dell’Automobile per poi spostarsi alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, salire in esclusiva sulla mitica Pista del Lingotto, visitare la mostra fotografica di Franco Turcati e concludersi con un aperitivo da Eataly. Un tour imperdibile tra design, cinema, auto, sulle tracce di The Italian Job che terminerà alle 20.30 (costo p.p. € 45,00 aperitivo incluso).

Martedì 29 ottobre, alle 21, in concomitanza con l’arrivo al Lingotto di 70 mini del gruppo The Italian Job per il tradizionale tour italiano, la maxi sala da 700 posti dell’UCI Cinemas Lingotto proietterà “Un colpo all’italiana”. Sarà un’occasione unica e speciale, su invito, organizzata in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, Mini Italia e Turismo Torin Provincia, cui prenderanno parte anche i “Jobbers”, i partecipanti al raduno. A introdurla, il giornalista Luca Iaccarino assieme a Leonardo Osella, Giorgio Fossati, Franco Turcati e Carlo Ausino. Nell’occasione sarà consegnata la donazione che, anche quest’anno, sarà destinata alla Fondazione FORMA dell’Ospedale Infantile Regina Margherita.