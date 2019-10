“Le garanzie sono finite”, l’umanesimo sociale è ancora possibile

“Tutto cambia, intorno a noi e fra noi. E il cambiamento rischia di trascinarci in fretta, senza lasciare tempo per fare il punto, individuare un orizzonte, scegliere la direzione di marcia.”

Dalla petizione/manifesto che sta riscuotendo molte adesioni su tutto il territorio il Centro Studi Argo di Torino organizza una occasione di discussione e riflessione su cosa ci aspetta e cosa ci resta da fare, con interventi di ospiti di primissimo livello come Luca Mercalli, Lucrezia Ricchiuti, Guido Viale, Corradino Mineo, Enzo Di Salvatore e altri.

Di fronte a una politica che torna a rinchiudersi nel recinto dello stato-nazione, è quanto mai urgente, per quanti non si vogliano arrendere alla politica dell’odio, alla cecità dello sfruttamento sfrenato delle risorse del pianeta, individuare un orizzonte, scegliere la direzione di marcia: provare a costruire un mondo nuovo, più giusto, più uguale.

Resistere non è abbastanza. A problemi sempre più globali è necessario rispondere con una mobilitazione globale e, per noi italiani ed europei, rilanciare il progetto d’integrazione e democratizzazione europea che mirava a realizzare, in una Europa pacificata e unita, quell’ideale di “umanesimo sociale” scritto nella nostra Costituzione e nelle principali Carte dei Diritti.

LE GARANZIE SONO FINITE

Sabato 19 ottobre, alle 16:00

Fabbrica delle E di corso Trapani 95, Torino