Forti raffiche di vento a Torino e provincia, disagi e alberi caduti

TORINO – Da ieri e ancora nella giornata di oggi, la progressiva rimonta anticiclonica dalla Francia ha generato un gradiente barico marcato tra l’arco alpino e le pianure, attivando così una ventilazione occidentale sostenuta e foehn nelle vallate.

Su Torino sono state registrate raffiche di foehn molto forti: 76 km/h in zona ‘Alenia’ e 71 km/h in via Pietro Giuria. Sempre nel capoluogo piemontese, in corso Massimo d’Azieglio è caduto un albero e di conseguenza sono state deviate alcune linee del trasporto pubblico.

Ad Avigliana il Comune ha deciso di chiudere alcune aree per evitare che il vento possa diventare pericoloso:

Dalla giornata di ieri si sono abbattute sul territorio forti raffiche di vento, in peggioramento nella giornata odierna tanto da indurre la Prefettura di Torino all’emissione di un bollettino di allerta meteo di attenzione per caduta alberi. Il sindaco di Avigliana ordina la chiusura delle seguenti aree pubbliche fino alla verifica tecnica dello stato dei luoghi e alla conseguente dichiarazione di cessata emergenza: Area Verde Giochi Via Drubiaglio 1

Area Verde Giochi Retro Avanotteria Bertassi

Area Verde Giochi Via Goffi

Area Verde Giochi Viale Roma

Area Verde Giochi Via Alliaud (Limitrofa Al Centro Commerciale)

Area Verde Giochi Via Iv Novembre (Interno Verso Palestra Di Roccia)

Area Verde Giochi Interna A Corso Laghi (Limitrofa Al Collegamento

Pedonale Corso Laghi/Via Croce)

Parte Alberata Presso Scuola Berti Via Einaudi

Parte Alberata Presso Scuola Rodari Via Einaudi

Si legge sulla pagina social.

Inoltre, come segnalato da Torino Today, a Torino si sono registrati problemi in via Menabrea, in corso San Maurizio è caduto un albero e in via Messina. Un altro albero caduto si segnala in via Tofane, nel giardino Croce Verde davanti all’ospedale Martini, e un altro dissesto è segnalato in corso Maroncelli.

Sui social anche il sindaco di Collegno, Matteo Cavallone, avvisa i cittadini del pericolo causato dal forte vento:

Sono in corso forti correnti e condizioni di foehn estese a tutto il territorio piemontese per questo pomeriggio.

Il vento di caduta, che nelle valli alpine potrà raggiungere intensità notevoli, continuerà ad interessare il nostro territorio fino al tardo pomeriggio, la sua intensità sarà oggetto di ulteriori aggiornamenti da parte degli uffici del Comune di Collegno. Raccomandiamo attenzione e in particolare di non transitare o sostare sotto gli alberi. In particolare si richiede la massima attenzione al Parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa dove è attesa una notevole affluenza per il concerto di Lucio Corsi e Baustelle.

Interventi dei vigili del fuoco anche a Piossasco, Orbassano e Volpiano.

