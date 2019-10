Tre ristoranti a Torino nella top ten de L’Espresso

La guida “I Ristoranti e i vini d’Italia” pubblicata da l’Espresso premia Davide Scabin, Matteo Baronetto e Federico Zanasi.

La guida ripercorre il meglio della cucina italiana soffermandosi sulle regioni. Per il Piemonte 3 ristoranti della top ten a Torino ma ad arrivare primo è “Piazza Duomo” di Alba con lo chef Enrico Crippa. 5 cappelli per lui, risultato unico in Piemonte.

In provincia di Cuneo il secondo posto con il ristorante “L’antica Corona reale” di Cervere dove ai fornelli c’è Giampiero Vivalda. Di seguito il “Combal Zero” di Scabin a Rivoli.

Quattro cappelli anche per il ristorante “Del cambio” in piazza Carignano a Torino. Stesso risultato pure per La Madernassa di Guarene, con Michelangelo Mammoliti. L’ultimo dei ristoranti con 4 cappelli è “Villa Crespi” di Antonino Cannavacciuolo in provincia di Novara.

Tre cappelli per il torinese “Condividere” di Federico Zanasi. Insieme a lui anche “Al sorriso” di Luisa Valazza, prima tra le donne piemontesi” di Soriso, nel novarese. Doppietta per la provincia di Cuneo con “All’enoteca” di Canale d’Alba con lo chef Davide Palluda e “Guida nella villa reale” di Ugo Alciati a Serralunga D’Alba.