Meteo, nel weekend forte peggioramento sul Piemonte con precipitazioni

C’era da aspettarselo: il bel tempo ha breve durata. Alcune mappe, infatti, lasciano intravedere un forte peggioramento sul Piemonte e la Liguria a partire da questo fine settimana con precipitazioni molto abbondanti e persistenti per giorni. Non solo: spiega Meteonuvola che “nel caso venissero confermate potrebbero esserci i presupposti per eventi alluvionali”.

Il peggioramento, spiega ilmeteo.it, è atteso da venerdì”per effetto di una perturbazione pilotata da un vortice di bassa pressione in movimento verso la Spagna e il Portogallo. Sabato – continua – si attende una giornata assai grigia sulle regioni settentrionali, a tratti anche piovosa, specie sui rilievi alpini, prealpini e su molti tratti pianeggianti occidentali”.

Infine nella giornata di domenica “il maltempo insisterà su molte aree del Nord, con piogge più frequenti sui tratti settentrionali della Val Padana, tutta l’area alpina e prealpina, al Nord-Ovest e a scendere, fino a Toscana, Umbria e Lazio”.