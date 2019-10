La Sereni Orizzonti accusata di truffa aggravata ai danni dello stato: ha solo in Piemonte 29 strutture

Le fiamme gialle di Udine, in seguito a una semplice verifica fiscale hanno scoperto una frode ai danni delle casse regionali di Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia e quindi ai danni dello Stato di oltre 10 milioni di euro. Coinvolta in questa inchiesta è il gruppo Sereni Orizzonti, specializzato nell’assistenza agli anziani anche non autosufficienti. Il metodo era piuttosto semplice, percepire contributi pubblici comprimendo al massimo il costo del personale, rendicontare più ore di servizio o considerare servizi specializzati il lavoro di persone che non ne avevano la qualifica come persone addette alle pulizie o alla cucina, tutto questo a scapito del benessere e della salute degli ospiti. La guardia di finanza ha svelato il sistema costruito anche con prestazioni mai effettuate di professionisti compiacenti che emettevano fatture false, e distruzione di fogli di presenza degli operatori sanitari per poter farsi rimborsare più ore e sfuggire quindi agli organi di vigilanza.

La Sereni Orizzonti ha in gestione, solo in Piemonte, 29 strutture distribuite in tutte le province e ha avuto una crescita del fatturato del 147% negli ultimi quattro anni. Il 2019 sarà un anno da nuovo record: raggiungerà i 200 milioni di euro di fatturato.