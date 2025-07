Torino, incendio in un appartamento a Porta Palazzo: evacuato lo stabile, una donna in ospedale

TORINO – Paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 luglio, nel cuore di Porta Palazzo, a Torino. Un incendio è divampato all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina situata in corso Giulio Cesare 9, all’angolo con via Andreis.

Il rogo ha completamente distrutto l’alloggio, sprigionando una densa colonna di fumo che ha allarmato residenti e passanti. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno evacuato una parte dell’edificio per motivi di sicurezza e si sono messi al lavoro per domare le fiamme.

Una donna è stata soccorsa sul posto e trasportata in ambulanza per accertamenti. Le sue condizioni, al momento, non destano preoccupazione.

Terminate le operazioni di spegnimento, i pompieri si stanno ora occupando delle fasi di smassamento, rimuovendo i resti del materiale bruciato all’interno dell’alloggio coinvolto. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

