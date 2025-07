Morto l’anziano travolto da due balle di fieno a Lusernetta

LUSERNETTA – Non ce l’ha fatta Mario Martina, l’uomo di 81 anni travolto ieri da due rotoballe di fieno mentre si trovava nel fienile dell’azienda agricola del figlio a Lusernetta. L’anziano stava sistemando le balle quando è stato travolto.

Subito soccorso, è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale al Cto di Torino in elicottero, ma i medici non sono riusciti a salvarlo. Troppo gravi i traumi subiti e l’emorragia dovuta all’impatto.

Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri della stazione di Cavour e secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbe dubbio si sia trattato di una fatalità.

