Nutella biscuits, in commercio in Italia dal 4 novembre

La famosa crema di nocciole di Alba è stata inglobata in un biscotto e già in molti hanno potuto provarlo grazie alla sperimentazione avviata a primavera 2019 nel mercato francese. I Nutella Biscuits saranno disponibili per i consumatori italiani dal 4 Novembre. Ad annunciarlo è l’amministratore delegato di Ferrero Italia, Alessandro D’Este, nella struttura chiamata “Casa Nutella” posizionata in piazza Gae Aulenti a Milano. Lì i milanesi potranno degustare per una settimana in anteprima l’atteso biscotto che già in sei mesi in Francia ha sbaragliato la concorrenza. La linea di produzione da 120 milioni di euro, è talmente all’avanguardia che ci sono dei lettori ottici che controllano il grado di cottura della “pentola” e del “coperchio”, le due parti del biscotto che necessitano di due tempi di cottura diversi. Ci sono voluti 12 anni dalla ideazione alla realizzazione di questo prodotto che partirà dai magazzini dello stabilimento di Balvano in Basilicata per arrivare sugli scaffali dei supermercati fra 11 giorni.