University Fair, a Torino 30 Università da tutto il mondo per indirizzare gli studenti delle superiori

Studiare all’estero dopo il diploma, vivere il sogno del College in stile americano: un’esperienza di crescita, un plus concreto per garantirsi una carriera lavorativa futura, un trend che coinvolge ogni anno sempre più ragazzi italiani.

Ma quale Paese, quale università e quale programma scegliere? Quali sono le modalità di immatricolazione e i test da superare? Quale ruolo ha il counselor nel processo di scelta?

Per rispondere a queste e ad altre domande .

Oltre 30 Università straniere – dagli USA ad Hong Kong, dall’Olanda al Regno Unito, dalla Spagna a Monte Carlo – e Università italiane con percorsi internazionali, si sono date appuntamento a Torino il prossimo 16 novembre per la University Fair. Una vera e propria fiera dell’orientamento universitario, un’occasione unica per scoprire tutto sui programmi scolastici di oltre trenta università da tutto il mondo.

Ogni Università con i suoi delegati sarà presente con uno stand informativo e, per tutta la giornata, sarà a disposizione degli studenti per spiegare loro i requisiti necessari per l’ammissione, le modalità e le procedure di iscrizione nonché per presentare eventuali opportunità di borse di studio. L’educazione internazionale è sempre più un elemento fondamentale per la creazione e lo sviluppo di un percorso accademico e professionale di successo. Per questo durante l’evento sono previsti Panel Discussion a cura degli esperti di Wins per approfondire il valore della formazione internazionale in ambito culturale, scientifico, formativo e professionale.

La partecipazione all’evento è gratuita. L’evento è organizzato da Wins, World International School of Torino, ed è dedicato a tutti gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e alla loro famiglie.

Hanno confermato la loro partecipazione:

American University of Rome ( Roma )

Bocconi University ( Milano)

Cattolica University ( Milano )

EHL Ecole Hoteliere ( Lausanne, Switzerland )

ESADE ( Barcelona, Spain )

ESCP ( Torino )

EU European University ( Barcelona, Spain )

Florence University of the Arts ( Firenze )

HKUST Business School, Hong Kong

Hult Business School ( London )

Humanitas ( Milano)

I.A.A.D. ( Torino )

IE University ( Segovia & Madrid, Spain )

IED – Istituto Europeo di Design ( Torino, Italy )

IUBH University of Applied Sciences, (Berlin, Germany)

IUM International University of Monaco ( Monte Carlo)

John Cabot University ( Rome )

Kings College (London )

La Salle University Barcelona Campus ( Spain )

Lynn University ( Florida, USA )

Marangoni Institute ( Milano )

NABA ( Milano)

New College of Humanities ( London )

Purdue University ( Indiana, USA )

Richmond University ( London)

Sacred Heart University ( Connecticut, USA )

Sommet Education ( Glion/Les Roches, Switzerland ) plus partner universities

SUMAS – Sustainability Management School, (Gland, Switzerland)

Temple University ( Roma )

University of Essex ( Essex, UK )

University of London SOAS

University of Navarra ( Spain, 3 campus)

University of Utrecht ( Utrecht, Netherlands )

Webster University ( Geneva, Switzerland )

Dal centro di Torino saranno disponibili navette gratuite.

ORARI NAVETTE GRATUITE

Da Torino Centro a Wins

Piazza Vittorio Veneto (Public transportation bus stop): 9:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30

Porta Susa (Piazza XXIV Dicembre – public transportation bus stop): 9:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 15:45

Wins: 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00

Da Wins a Torino Centro

Wins: 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00

Porta Susa (Piazza XXIV Dicembre – public transportation bus stop): 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15

Piazza Vittorio Veneto (Public transportation bus stop): 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30