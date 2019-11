Il 15 novembre apre i battenti a Torino la 42esima edizione dei “Natale in giostra”

Un Luna Park composto da circa 50 attrazioni specificamente indirizzate alle Famiglie ed ubicate all’interno di una eccellente struttura architettonica. Da venerdì 15 novembre al 12 Gennaio 2020 a Torino, in Corso Massimo D’Azeglio 15, al 5° Padiglione di Torino Esposizioni, la 42esima di “Natale in Giostra”, unica nel suo genere sul territorio italiano.

La kermesse che gode del Patrocinio della Città di Torino, della Città Metropolitana di Torino e della Regione Piemonte, organizza, così come per le passate edizioni, circa 60 giorni di Manifestazione in cui migliaia di Famiglie hanno l’occasione di divertimento e socializzazione in un ambiente controllato, dove il divertimento ed il migliore impiego del tempo libero sono l’essenza stessa della Manifestazione e dove non esistono barriere sociali.

Per il quinto anno Natale in Giostra continua ad essere Social tramite la campagna #nataleingiostra che, grazie ai social network permetterà di condividere, sotto un’unica etichetta, le centinaia di migliaia di foto che annualmente vengono scattate durante la Manifestazione all’interno del V padiglione. La pubblicità e la diffusione di Natale in Giostra Social sarà garantita oltre che con i nostri consueti canali, anche da una campagna virale sul web e da una promozione off-line all’interno del V padiglione attraverso eventi e distribuzione di materiale cartaceo.

Il programma

Venerdì 15 Novembre: ANTEPRIMA INAUGURALE del NATALE in GIOSTRA, dalle ore 15,30 i proventi delle singole attrazioni della prima giornata di apertura saranno devoluti, tramite l’ANESV SERVIZI, a fini sociali giornata in cui si realizza lo slogan: “IL TUO DIVERTIMENTO PER REALIZZARE LA FELICITA’ DI ALTRI”.

Sabato 16 Novembre: SFILATA PROMOZIONALE ed INAUGURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.

Ritrovo ore 15 in Piazza Statuto con i gruppi partecipanti per effettuare il seguente percorso: Via Garibaldi – Piazza Castello – Via Roma – Piazza San Carlo – Via Roma – Piazza Carlo Felice – controviale Corso Vittorio Emanuele II lato Stazione – Via Saluzzo – controviale Corso Marconi – Via Madama Cristina – Corso Raffaello – 5° padiglione Torino Esposizione fine Manifestazione. L’organizzazione della sfilata viene organizzata con il supporto e l’interessamento della Pro Loco Torino il cui Presidente Dr. Italo IUORIO sarà il responsabile della Sfilata medesima. Apriranno la sfilata gruppi composti da: majorettes, banda musicale ed altro, inoltre n. 4 persone distribuiranno tessere con sconti utilizzabili nella manifestazione.

Dalle ore 17.30 alle ore 21.00 vi sarà all’interno del 5° Padiglione l’inaugurazione della Manifestazione.

Domenica 17 Novembre: DIRETTA RADIOFONICA ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE DI RADIO VERONICA ONE.

Sabato 23 Novembre: RADUNO E SFILATA FIAT 500 D’EPOCA. Ritrovo ore 15 in Corso Cairoli (Lungo Po Armando Diaz) per effettuare il seguente percorso: Lungo Po Armando Diaz – Piazza Vittorio Veneto – Via Po – Piazza Castello – Via Pietro Micca – Via Cernaia – Piazza XVIII Dicembre – Corso Bolzano – Corso Matteotti – Corso Re Umberto – Corso Vittorio Emanuele II – Via Madama Cristina – Corso Raffaello – 5° Padiglione TO Esposizioni Natale in Giostra fine sfilata con sosta delle vetture partecipanti sull’area esterna di Torino Esposizioni dietro il monumento Amedeo d’Aosta dalle 15 alle 22 come per la passata edizione. L’organizzazione della sfilata viene effettuata con il supporto e l’interessamento del coordinatore di Pinerolo del FIAT 500 CLUB d’ITALIA il cui fiduciario Signor Francesco PALA sarà il coordinatore e responsabile della Sfilata medesima.

Domenica 24 Novembre: NATALE in BICICLETTA – INAUGURAZIONE DEL PRESEPE e DIRETTA RADIOFONICA DAL NATALE IN GIOSTRA DI RADIO VERONICA ONE. Cicloturistica non competitiva con partecipazione libera a tutti in particolar modo alle scuole elementari della Città di Torino e Provincia con il seguente percorso: Partenza da Viale Ceppi, Viale Boiardo, ingresso pista ciclabile lungo il Po, Ponte Balbis, ritorno sullo stesso lungo Po, Viale Virgilio, Viale Mattioli, Viale Ceppi ingresso passo carraio 5° Padiglione ingresso al Natale in Giostra. La cicloturistica viene realizzata con il supporto e l’interessamento della Pro Loco Torino il cui Presidente Dr.Italo IUORIO sarà il responsabile della Manifestazione medesima. A tutti i bambini partecipanti verrà offerta una tessera di favore per le giostre e a fine Manifestazione saranno assegnati tramite estrazione tra i partecipanti alcuni omaggi: n. 1 bicicletta e n. 15 carnet prepagati con 10 ingressi omaggio per le giostre.

All’interno del 5° padiglione alle ore 17,00 inaugurazione del presepe con la partecipazione della parrocchia Santi Pietro e Paolo e con la diretta radiofonica di Radio Veronica One.

Domenica 1° Dicembre: CORRI al NATALE in GIOSTRA – Corsa podistica non competitiva con partecipazione libera a tutti in particolar modo ai bambini e ragazzi con il seguente percorso: Partenza da Viale Ceppi, Viale Boiardo, Viale Virgilio, Viale Mattioli, Viale Ceppi ingresso passo carraio 5° Padiglione ingresso al Natale in Giostra. La corsa podistica non competitiva viene realizzata con il supporto e l’interessamento della Pro Loco Torino il cui Presidente Dr.Italo IUORIO sarà il responsabile della Manifestazione medesima. A tutti i bambini partecipanti verrà offerto una tessera di favore per le giostre e a fine Manifestazione saranno assegnati tramite estrazione tra i partecipanti n. 15 carnet prepagati con 10 ingressi omaggio per le giostre.

INOLTRE SI DÀ COMUNICAZIONE DELLE ULTERIORI INIZIATIVE PROMOZIONALI A SCOPO SOCIALE CHE VERRANNO SVOLTE ALL’INTERNO DEL 5° PADIGLIONE DI TORINO ESPOSIZIONI:

Giovedì 21, 28 Novembre e 5 Dicembre: GIORNATA SOCIALE dalle ore 16,00 alle ore 18,00 “Natale in Giostra” sarà lieto di ospitare per una visita gratuita alla Manifestazione, comprensiva dell’utilizzo delle attrazioni e con l’offerta di una merenda, alla popolazione diversamente abile della Città di Torino, tramite il coordinamento dell’Assessorato alle Politiche Sociali.

Venerdì 29 Novembre: BLACK FRIDAY ogni giostra effettuerà uno sconto.

Domenica 1 e 8 dicembre: DIRETTA RADIOFONICA ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE DI RADIO VERONICA ONE.

Domenica 15, Sabato 21 e Domenica 22 Dicembre: INAUGURAZIONE VILLAGGIO DI BABBO NATALE ore 15,30 si inaugura il Villaggio Natalizio con la presenza di Babbo Natale e l’Elfo per la ricezione delle letterine dei bambini. Ai primi 50 per ogni giornata verrà dato unBUONO OMAGGIO per ritirare un giocattolo. Le letterine verranno imbucate in apposita buca delle lettere installata dalle POSTE ITALIANE SPA, che provvederanno alla raccolta ad al successivo invio, ai bambini che hanno indicato il mittente, di un augurio di Babbo Natale.

Lunedì 6 Gennaio 2020 ARRIVA LA BEFANA: dalle ore 15 con i Pensionati dei Vigili del Fuoco che si caleranno sul piazzale antistante il 5° Padiglione con omaggio ai bambini presenti di gadget e caramelle.

Domenica 12 Gennaio ULTIMO GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE

Le Manifestazioni collaterali al “NATALE in GIOSTRA” vengono realizzate per il maggior coinvolgimento dei cittadini ed al fine di aumentare lo spirito di aggregazione già presente comunque nel “NATALE in GIOSTRA” e tali Manifestazioni sono totalmente gratuite per il pubblico.