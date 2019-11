Piemonte Food Awards 2019, tutti i vincitori

Alla presenza dell’Assessore regionale all’agricoltura Marco Protopapa, si sono svolte le premiazioni della seconda edizione dei Piemonte Food Awards al circolo Golf La Margherita con un grande successo di presenze.

Un riconoscimento atteso dall’industria dell’agroalimentare e che mai prima d’ora ha visto premiare queste categorie tutte insieme.

Categoria Dolci

Vincitore: Andrea Bovo, pasticceria & caffe’

Menzioni speciali: Moriondo Virginio, Piccola Pasticceria, Pasticceria Monser, La Dolce Langa

Categoria Cioccolato

Vincitore: Bodrato cioccolato

Menzioni speciali: Cioccolateria Buschese FAGIOLO-PEIRANO Snc, Boella & Sorrisi

Categoria Prodotti da forno

Vincitore: Galup Pinerolo

Menzione speciale: Alla vecchia maniera

Categoria speciale grissini

Vincitore: Panificio Rb Il vero Grissino Biellese

Categoria Vino

Vincitore: Azienda Vitivinicola Fontechiara

Menzione speciale: Cantina di Casorzo

Categoria Riso

Vincitore: Terre alte Villarboit

Menzioni speciali: Riso Acquerello, Il re del riso, Riso in fiore

Categoria Formaggi

Vincitore: Caseificio Vallemacra

Menzione speciale: La Giuncà Formaggi Tipici

Categoria Confetture e Conserve

Vincitore: Giro di Vite

Menzione Speciale: Poderi Sartoris

Categoria Salumi

Vincitore: AgriSalumeria LUISET

Menzione speciale: Salumeria Simondi

Categoria Funghi e tartufi

Vincitore: INAUDI Funghi, Tartufi e Bontà della Natura

Menzione Speciale: Tartuflanghe : Tartufi Bianchi

Categoria Nocciole

Vincitore: Nocciole Ronco Luigina Azienda Agricola

Menzione speciale: Agriturismo La Bessa

Categoria Liquori

Vincitore: Cascina Nonno Gino

La manifestazione nasce con l’obiettivo di individuare, gratificare e premiare le eccellenze enogastronomiche del territorio regionale. I Piemonte Food Awards vogliono essere un’occasione per riunire in una speciale serata tutti i protagonisti del mondo agroalimentare che contribuiscono a tenere alto il nome del Piemonte nel mondo, portando sulle tavole prodotti di altissima qualità.

Sono state oltre 140 le aziende iscritte con un aumento rispetto alla scorsa edizione patrocinata dalla Regione Piemonte. Già alla quarta edizione in Sardegna, terza in Toscana e Puglia e prima in Veneto. Questo straordinario evento che si prefigge di valorizzare ulteriormente le aziende che producono eccellenza, anche quelle di piccole dimensioni che potranno confrontarsi finalmente anche con le grandi realtà.

I giudici e i presidenti della giuria – uno per categoria – sono selezionati tra i massimi esperti nel mondo dell’agroalimentare: giornalisti di settore, addetti ai lavori, rappresentanti delle associazioni di categoria, ristoratori e lo faranno attraverso una degustazione alla cieca per garantire il massimo della trasparenza e dell’imparzialità, il compito della giuria sarà quello di premiare le migliori aziende Piemontesi, dando loro la possibilità di farsi conoscere ai consumatori e ai buyer.

Il premio Piemonte Food Awards, nasce per celebrare l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero. “Sono entusiasta di premiare questi fantastici produttori di eccellenza, dichiara Donato Ala Presidente dell’Associazione Italy Food Awards che ha ideato il progetto. Voglio ringraziare di cuore fin da subito tutti gli sponsor, la Regione Piemonte e i presidenti di giuria, senza di loro non sarebbe stato possibile realizzare questo evento. Ora inizieremo a programmare gli Eventi speciali prima di ripartire con le iscrizioni per la terza edizione”