Fondazione Crt: dagli ‘stati generali’ arriva la visione dei prossimi 10 anni

Tre agende per far ripartire Torino e Piemonte: Tecnologia, territorio, tessuto sociale.

Gli «Stati generali» della Fondazione Crt lanciano un percorso per il decennio 2020-2030. Le «antenne sul territorio» che attraverso il confronto ed il consiglio guideranno i progetti sono 800 e si tratta di sindaci, volontari e figure istituzionali.

«L’agenda della tecnologia pone al centro l’innovazione nelle sue diverse articolazioni: economica, imprenditoriale, ma sempre di più anche sociale. Può avere nel progetto Ogr uno dei maggiori luoghi di realizzazione», spiega Giovanni Quaglia, presidente della Fondazione.

L’agenda territoriale mette al centro il tema della crescita e il necessario rinnovamento del territorio manifatturiero post-crisi. Nell’agenda delle tessiture sociali, invece, «la questione della crescita – continua il Presidente Quaglia – si accompagna alla necessità di ridare forza al tessuto sociale indebolito da anni di crisi, per una nuova centralità della comunità».

Dieci azioni per un grande progetto: la valorizzazione dei talenti, la contaminazione tra tecnologie e creatività, la formazione di esperti in tematiche territoriali, il rafforzamento del volontariato, il sostegno alla genitorialità, la valorizzazione di nuove leadership, l’apertura di 2 mila cantieri per l’ambiente, una nuova mappatura di cultura, sicurezza grazie ai big data, la finanza d’impatto e da ultimo una task force per intercettare i fondi europei.