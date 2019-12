Un intero condominio di Arona scaricava le acque fognarie nel Lago Maggiore

La scoperta è avvenuta ad Arona, in provicia di Novara. Il condominio ha 40 appartamenti senza allaccio fognario.

La notizia arriva da Sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli: “Ad aprile avevamo provato con le telecamere e la scorsa settimana con i traccianti e alla fine abbiamo trovato un intero condominio da 40 appartamenti che scaricava a lago”.

“Ci sono voluti due mesi di richieste ai vari amministratori di condominio- continua il Sindaco -, ottenuta l’autorizzazione, un nostro dipendente coadiuvato dal nostro ufficio tecnico e da Acque spa ha trovato lo scarico fognario. Ovviamente nessuna colpa per i diversi proprietari, non ne potevano essere al corrente, il condominio è stato costruito negli anni del boom edilizio quando la politica ha “dimenticato” il suo ruolo di regolatore e controllore. Purtroppo sino a fine anni novanta ad Arona, ma anche in tutta Italia, la politica ha chiuso un occhio e forse anche due, di fronte alla speculazione edilizia e a interessi che nulla avevano a che fare con il bene comune”.