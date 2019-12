Oggi la manifestazione Coldiretti in centro a Torino, deviazione dei mezzi pubblici

Oggi, mercoledì 11 dicembre, è in corso la manifestazione della Federazione Regionale Coldiretti Piemonte in centro a Torino. Gli agricoltori si sono radunati in piazza Vittorio Veneto per poi percorrere insieme Via Po arrivando in Piazza Castello.

La GTT comunica che, dalle 9.30 alle 13.30, i trasporti pubblici subiscono delle variazioni di servizio sulle linee 6, 13, 15, 16 c.s., 16 c.d., 18, 30, 55, 56, 61, 68, 70, Star 1, Star 2, Venaria Express. Per maggiori informazioni, clicca qui.

