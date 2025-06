MONCENISIO – Non un’idea originale, ma sicuramente d’effetto: è il video che ha girato il fotografo Valerio Minato – già candidato Piemontese dell’Anno 2023 per lo scatto che ritrae in allineamento Superga, il Monviso e la luna, scelto come foto del giorno di Natale dalla NASA – dimostrando la rotazione terrestre nella notte del solstizio d’estate appena trascorso, sul Moncenisio al confine tra Italia e Francia.

L’inquadratura è ferma sulla via Lattea e tutto intorno, monte, lago, e nuvole girano intorno alla nostra galassia. Il video dimostra non solo che la terra ruota, ma che per ruotare è sicuramente sferica. Un “Eppur si muove” di Galileiana memoria per molti scienziati mancati.

Qui il reel completo.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese