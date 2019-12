La conta dei danni dell’ultima ondata di maltempo in Piemonte

Torna il sere sul Piemonte. Il maltempo ha provocato numerosi disagi nelle ultime ore in tutta la regione.

Le zone più colpite sono quelle al confine conta liguria dove si sono superati i 100 mm di pioggia in 12 ore. 50 centimetri di neve a 2000 metri di quota. I fiumi restano sopra la soglia di sorveglianza nel province di Alessandria, Novara e Cuneo.

Allagamenti e frane hanno impegnato i Vigli del Fuoco nelle ultime ore. L’ultimo intervento questa notte sulla Sp85 tra Borgomanero e Gargallo (NO) nei pressi di Piovano. La frana ha avuto un fronte di 50 metri ed ha coinvolto due automobili. Le persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo in tempo ma la strada resta chiusa al traffico.