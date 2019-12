Migliorano le condizioni del meteo sul Piemonte e la situazione sulla Liguria. Forte pericolo di valanghe per vento e neve fresca

Migliorano le condizioni del tempo sul Piemonte dopo un venerdì che si è caratterizzato con forti precipitazioni soprattutto sulle aree a nord alpine e da collegati ingrossamenti di fiumi e torrenti e qualche esondazione.

E’ anche scattata l’allerta rossa in Liguria su tutta la regione per una precipitazione molto violenta che ha attraversato tutta la regione con vento, pioggia e mareggiate con forti venti da sud ovest. Ora la situazione nonostante danni e disagi creati sta rientrando.

[21/12-00.00] #AllertaMeteoLIG ✅ Cessata allerta sul centro-ponente della Regione 📌 Zona C (Tigullio, SP e provincia)

⏱ ARANCIONE fino alle 8

⏱ GIALLA solo per i bacini grandi fino alle 12 📌 Zona E (Valli Scrivia, Trebbia e Aveto)

⏱ GIALLA fino alle 8 pic.twitter.com/zyJPAeL4ki — Regione Liguria (@RegLiguria) December 20, 2019

Continua il forte pericolo di valanghe sulla regione Piemonte per la neve fresca e il vento forte con manto nevoso fortemente umido. Il grado di pericolo sarà 4-Forte sui settori settentrionali e meridionali e sulla fascia di confine di Alpi Cozie e Alpi Graie. Si consiglia una grande prudenza nella scelta dell’itinerario.

Il bollettino di Arpa Piemonte di venerdì 20 dicembre

Previsto per domani mattina un graduale e temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche con ampie schiarite Una profonda saccatura atlantica sta interessando il nordovest italiano e intensi flussi umidi meridionali hanno determinato tempo decisamente perturbato sul Piemonte, con venti molto forti sul settore meridionale e precipitazioni diffuse. Nelle ultime ore si è assistito a una parziale attenuazione dei fenomeni, con valori ancora moderati a ridosso dell’Appennino e sul Piemonte settentrionale.

Nelle ultime 12 ore le precipitazioni più intense si sono registrate nel nord del Piemonte e al confine con la Liguria con massimi a Someraro (VB) 123 mm, Monte Mesma (NO) 112 mm, Piaggia (CN) 93 mm, Cellio (VC) 91 mm, Fraconalto (AL) 89 mm, Trivero (BI) 77 mm, Capanne Marcarolo (AL) 77 mm. Nei settori settentrionali e occidentali sono stati registrati a 2000 m di quota 30-50 cm di neve fresca con quota neve che è scesa fino a 1100-1400 m. Scendendo verso sud i quantitativi diminuiscono a pochi cm alle quote superiori ai 1800-2000 m

Le precipitazioni delle ultime ore hanno determinato il generale incremento dei livelli idrometrici per i fiumi del Piemonte meridionale e settentrionale. In provincia di Alessandria si segnalano livelli sopra le soglie di attenzione per l’Orba a Basaluzzo (AL), e valori in crescita, al di sotto delle soglie, per la Bormida. Nel cuneese si registrano valori idrometrici in crescita, ancora sotto le soglie, per l’alto Tanaro. Nel nord Piemonte si segnalano valori sopra le soglie di attenzione per l’Agogna a Novara (NO) e il Cervo a Quinto Vercellese (VC); anche i livelli del Sesia sono in crescita. I livelli del lago d’Orta e del lago Maggiore sono in lenta crescita.

Previsione: dalla serata è atteso un progressivo calo dei venti che favorirà una generale attenuazione dei fenomeni, con precipitazioni, deboli o moderate, a ridosso dell’Appennino e sull’alto Piemonte e sparse altrove.

Dal primo mattino di domani le correnti si disporranno da ovest in quota, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire dal settore meridionale, con ampie schiarite e un esaurimento delle precipitazioni a fine mattinata. Nelle ore centrali si assisterà a una nuova intensificazione della ventilazione in montagna, con rinforzi nelle vallate alpine occidentali, e a un nuovo modesto peggioramento del tempo dalla serata, con precipitazioni deboli o al più moderate su zone montane e pedemontane, a carattere nevoso oltre i 1300-1500 m su Alpi occidentali e settentrionali e oltre i 1900-2000 m sui rilievi meridionali. Nelle prossime ore i livelli dei corsi d’acqua sono stazionari o in lieve crescita nel bacino del Tanaro e nella pianura orientale. Dalla notte attesa una generale decrescita dei livelli.