I veicoli diesel Euro 5 potranno circolare in Piemonte, tranne a Torino e Novara ma solo dal 2026

PIEMONTE – I veicoli diesel Euro 5 potranno circolare in centro a Torino e nel resto delle grandi città del Piemonte ancora per più di un anno. Alla Camera dei Deputati infatti è stato approvato un emendamento, cioè la richiesta di modifica, al decreto “Infrastrutture”, che stabilisce due cose: la prima è che il blocco delle auto Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna non più quest’anno, ma dal 1 ottobre 2026; la seconda è che questo blocco sarà in vigore nei Comuni con oltre 100 mila abitanti, non più 30 mila come invece era originariamente.

Questo vuol dire che non saranno oggetto del blocco solo i Comuni di Torino e Novara: Torino ha 850 mila abitanti, Novara 102 mila. In tutti gli altri Comuni del Piemonte, come Cuneo, Vercelli, Ivrea, Alessandria e via dicendo i veicoli diesel Euro 5 potranno circolare.

