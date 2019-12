Weekend ventoso in Piemonte: previste raffiche da 150 km orari nelle valli alpine fino a Natale

Dopo la settimana piovosa appena trascorsa, i giorni che restano prima di Natale saranno all’insegna delle raffiche ventose.

Le correnti Nord occidentali hanno portato nella giornata di oggi, 21 dicembre, delle schiarite sul Piemonte ma già da questa sera ritornano le perturbazioni. I venti arriveranno, sbarrati dall’arco alpino, creeranno fenomeni di Foehn sul versante piemontese e valdostano.

Venti tempestosi sono attesi domani sulle Alpi con raffiche fino a 100 chilometri orari che salgono a 150 ad alta quota. Le raffiche scenderanno poi in pianura per raggiungere l’hinterland e la periferia di Torino a circa 60 Km/h. Per effetto del Foehn le temperature resteranno sui 15° circa a bassa quota. Come riporta l’osservatorio di Moncalieri, le temperature nei giorni scorsi sono state molto alte per il periodo. Sopratutto nella notte si sono raggiunte temperature mai registrate nel corso degli ultimi 150 anni.

Vento fino a Natale quindi, giorno in cui sono previste schiarite e possibilità di sole diffuso sul Piemonte che dovrebbe durare fino al primo del nuovo anno.