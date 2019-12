‘Le signorine’: storia di due sorelle zitelle in scena il 9 gennaio al Teatro Sociale G. Busca di Alba

Una coppia di attrici di prim’ordine sarà protagonista assoluta giovedì 9 gennaio 2020, alle ore 21.00 al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba: Isa Danieli e Giuliana De Sio. Il testo di Gianni Clementi è una commedia che sa sfruttare abilmente la comicità che si cela dietro al tragico quotidiano. Due sorelle zitelle conviventi si detestano ma non possono fare a meno l’una dell’altra: una vorrebbe godersi le ricchezze accumulate in una vita di lavoro, l’altra, avara fin all’inverosimile, non vorrebbe neanche accendere il televisore per evitare di consumare elettricità.

Rosaria domina e Addolorata, a malincuore, subisce. Ma proprio quando le due sorelle sembrano destinate a questo gioco delle parti, un inaspettato incidente capovolgerà le loro sorti, offrendo finalmente ad Addolorata l’occasione di mettere in atto una vendetta covata da troppi anni. Le Signorine è una commedia che sa sfruttare abilmente la comicità che si cela dietro al tragico quotidiano, soprattutto grazie a due formidabili attrici del nostro teatro, che trasformano i litigi e le miserie delle due sorelle, in occasioni continue di gag e di risate.

Tutti i biglietti della stagione 2019-2020 sono disponibili:

· al botteghino del teatro (Piazza Vittorio Veneto 3 – Alba) il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei giorni di programmazione di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento.

· nei punti vendita del Circuito Piemonte Ticket (ad Alba Libreria La Torre – via Vittorio Emanuele 19/g – tel. 0173/33658). L’elenco completo dei punti vendita è sul sito www.piemonteticket.it.

· On line sul sito www.ticket.it