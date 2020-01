Incendi nei depositi di rifiuti a Torino nel 2017, tre indagati per per traffico e gestione illecita di rifiuti

Tutto parte da un’indagine avviata dai carabinieri del Noe e coordinata da procura e Dda a seguito di alcuni incendi verificatisi nel torinese nel 2017, incendi che hanno interessato piattaforme adibite alla selezione dei rifiuti plastici e cartacei provenienti dalla raccolta urbana e dalle aziende. Dagli accertamenti degli inquirenti sono emerse numerose criticità sulla gestione dei rifiuti che venivano selezionati in maniera superficiale per risparmiare sulle corrette procedure.

Nel corso dell’indagine i carabinieri del Noe di Torino, in collaborazione con i colleghi di altre province, personale di Arpa Piemonte e vigili del fuoco, hanno perquisito diversi stabilimenti di trattamento rifiuti in Piemonte, Lombardia, Toscana e Sardegna, in particolare nel settore della carta e delle materie plastiche. Ulteriori accertamenti sono in corso in altre aziende della filiera nazionale del recupero dei rifiuti.L’indagine ha portato ad indagare tre persone per traffico e gestione illecita di rifiuti e al sequestro preventivo di decine di capannoni adibiti a discarica abusiva in tutta Italia.

(immagine di repertorio)