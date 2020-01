UN senzatetto è morto questa notte per il freddo a Novara. L’uomo, di cui non si conosce ancora l’identità, ha passato la notte su una panchina di via Asiago e lì lo ha trovato un passante questa mattina. Si è accorto che qualcosa non andava ed ha avvertito i soccorsi. L’intervento del 118 è però stato inutile. L’uomo era già morto. Si trata della terza persona morta per il freddo quest’inverno in Piemonte.