Nasce a Torino il coordinamento dei comitati per il No al referendum sul taglio dei parlamentari

Sabato 1 febbraio è nato a Torino il coordinamento dei Comitati per il NO al Referendum Costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari.

Come comunicato in una nota, l’obiettivo del coordinamento sarà quello di rafforzare la cooperazione tra le organizzazioni ed i cittadini e favorire una corretta informazione in vista del referendum del 29 marzo.

Proprio sull’informazione veicolate dai media il coordinamento intende dare il maggior apporto. Nella nota si legge che un ruolo centrale avrà la sollecitazione di “tutti i media a promuovere una informazione chiara e obiettiva sui contenuti del voto con dibattiti e confronti”. Allo stesso modo il lavoro del coordinamento cercherà di “promuovere azioni che verranno messe in campo già nei prossimi giorni per sollecitare le Istituzioni (Prefettura, Regione Piemonte, Corecom regionale) ad attivarsi sul rispetto delle leggi sulla Par Condicio e per una informazione corretta e obiettiva su questo tema referendario”.

I presenti all’incontro di oggi erano vari rappresentanti di organizzazioni politiche, della società civili e singole personalità come: Fabio Malagnino rappresentante del Comitato NoiNo – Fondazione Einaudi; Galgano Palaferri rappresentante del Partito Liberale Italiano; Prof. Pierfranco Quaglieni – Direttore del Centro Pannunzio; Mario Barbaro – Coordinatore dell’Associazione Marco Pannella di Torino, esponente del Partito Radicale e del Comitato “C’E’ CHI DICE NO”; Davide Frascella della Segreteria PSI Piemonte; Blanca Briceno – Associazione Airesven; Sergio Rovasio Presidente Associazione Marco Pannella di Torino, esponente del Partito Radicale e del Comitato “C’E’ CHI DICE NO”.