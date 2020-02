Prodotto ritirato da Penny Market, la decisione arriva dal Ministero della Salute

Un lotto di tortelloni al prosciutto crudo marchio Fior di Pasta è stato ritirato per una possibile contaminazione microbiologica, coinvolti anche i negozi in Piemonte.

Penny Market richiama un lotto di Tortelloni al prosciutto crudo “Fior di Pasta” in confezione da 1 kg con numero di lotto 8619003884 e scadenza il 09/02/2020.

I tortelloni sono prodotti dal pastificio Davena srl, in uno stabilimento a Brusaporto in provincia di Bergamo, marchio identificativo IT R8V1Y CE.

Sono interessati dal richiamo del prodotto i punti vendita di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Puglia. Si raccomanda di non consumare il prodotto e restituirlo nel negozio d’acquisto, si avrà diritto ad un rimborso oppure alla sostituzione dell’articolo.