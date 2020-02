Torino, il cambio di rotta di Davide Mattiello: da deputato Pd a spazzino

“Il 2020 è iniziato con questa scelta di campo. Obiettivi: non pesare sui bilanci del movimento, ri-trovare la strada, le periferie, le persone in carne ed ossa… insomma: la realtà, perché a forza di narr-azioni stavo rischiando di perdermi le azioni”.

Parola del torinese Davide Mattiello, che, dopo aver abbandonato lo scranno di Montecitorio, ha deciso di aiutare la sua città “sporcandosi le mani” e iniziare l’avventura da spazzino.

“Ciao, mi chiamo Davide Mattiello, faccio l’autista-raccoglitore (carta e cartone) per Arcobaleno Cooperativa Sociale | Torino e oggi abbiamo tirato su 1.120 kg”, scrive su Facebook. E continua:

Il 2020 è iniziato con questa scelta di campo. Obiettivi: non pesare sui bilanci del movimento, ri-trovare la strada, le periferie, le persone in carne ed ossa… insomma: la realtà, perché a forza di narr-azioni stavo rischiando di perdermi le azioni.

E’ un lavoro complesso, ci prendiamo cura dell’ambiente mettendo in pratica l’economia circolare che tende al “rifiuto-zero”.

PS: per chi avesse bisogno del presidente della Fondazione Benvenuti in Italia o del consulente della Commissione parlamentare anti-mafia: dopo le 17:00

Ci si vede in giro!