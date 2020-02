Chiusura distaccamenti Polstrada di Ceva, Borgomanero e Domodosso: Cirio scrive al Ministro dell’Interno, “inaccettabile”

Il Governatore Alberto Cirio scrive una lettera al Ministro degli Interni in merito alla chiusura di sei distaccamenti di PolStrada in Italia (di cui solo 3 in piemonte).

Sei distaccamenti di PolStrada chiusi in Italia, 3 solo in Piemonte. Alla notizia il Governatore Cirio risponde con una lettera al Ministro degli Interni per dimostrare la sua contrarietà al provvedimento.

Il Presidente afferma che “il territorio è stanco di continuare a perdere servizi e trova inaccettabile, oltre che incomprensibile, che la sicurezza stradale di uno dei principali cuori produttivi dell’Italia venga considerata dal governo “non strategica”.

Cirio chiede inoltre un incontro urgente con il Ministro ed i Parlamentari del territorio per discutere del tema. Nella nota diffusa dall’ufficio di presidenza ci si chiede come una regione come il Piemonte, soggetta ad alluvioni che mettono in grave crisi la sicurezza stradale, sia la destinataria della metà dei tagli ai distaccamenti PolStrada di tutta Italia.