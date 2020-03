Coronavirus, ritorno a scuola in Piemonte il 4 marzo. Cirio: dipende se ci saranno le condizioni | Video

“Soltanto martedì si deciderà se riaprire le scuole da mercoledì in avanti. Dovremo decidere sulla base di quella che sarà l'evoluzione. Guardando quello che accadrà in Piemonte ma anche quello che succederà in Lombardia e nella vicina Liguria”. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione dell'ultimo aggiornamento sull'emergenza Coronavirus precisa quello che potrebbe accadere nelle prossime 48 ore in relazione al ritorno a scuola previsto per il 4 marzo . “La tutela dei ragazzi è prioritaria. Martedì se ci saranno le condizioni per poter riaprire l'attività didattica la riapriremo. Diversamente continueremo con la sospensione dell'attività didattica anche nel nostro Piemonte. Questa sarà una decisione che assumeremo e che io vi comunicherò tempestivamente” ha concluso Cirio.