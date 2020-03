Situazione coronavirus in Piemonte alle 19.30 dell’11 marzo: 20 i deceduti, 552 positivi

Le persone positive sono al momento 552, così distribuite: 169 a Torino, 68 ad Asti, 124 ad Alessandria, 39 a Biella, 20 a Cuneo, 31 a Novara, 25 a Vercelli e 18 nel Verbano-Cusio-Ossola. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 20, mentre 38 sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

LEGGI ANCHE Piemonte pronto a chiudere, Cirio a Radio24: “Da noi la popolazione è più anziana”

I ricoveri in terapia intensiva sono 77, in altri reparti 368, in isolamento domiciliare 87. I decessi sono 20 (la difformità del dato dei deceduti positivi, rispetto a quello comunicato ieri, è dovuta all’esito del riscontro autoptico e alla verifica specifica eseguiti sull’uomo di 57 anni deceduto nell’ospedale di Asti, risultato negativo al test, anziché positivo).

LEGGI ANCHE Torino, Sospese le prime due rate della TARI per le utenze non domestiche, delibera approvata