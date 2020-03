Tutto chiuso meno alimentari e farmacie per difendersi dal coronavirus. Le proposte della Regione Piemonte

Queste le proposte del Governatore del Piemonte Alberto Cirio al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per riuscire a contenere la diffusione del virus Covid-19 – Coronavirus.

La Regione Piemonte, nel valutare l’aumento esponenziale dei casi di contagio ed il

conseguente aggravio sul sistema sanitario, ritiene necessario procedere ad un inasprimento delle

iniziative di contenimento già in essere, perseguendo la ricerca delle iniziative che contribuiscano

in modo efficace al contenimento dei contagi.

La conseguente definizione degli interventi, che qui si riportano, nasce da un ampio

confronto con le parti economiche, datoriali e sindacali, che hanno tutte condiviso gli intenti,

consapevoli del sacrificio che si chiede al sistema economico piemontese, ma ugualmente

determinati a contribuire al superamento di questa grave crisi sanitaria.

Le misure proposte sono state valutate positivamente nel parere del Comitato tecnicoscientifico

costituito presso l’Unità di crisi piemontese, che si allega, e condivise con i Presidenti di

Provincia, i Sindaci dei Comuni capoluoghi, il Presidente dell’ANCI regionale.

Si propone, pertanto:

● chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle relative ai servizi di

pubblica utilità, ai servizi pubblici essenziali, alla vendita di beni di prima necessità e alle edicole;

in sede attuativa occorre dare indicazione in merito alla garanzia di concorrenzialità al fine di non

favorire in modo inappropriato le vendite on-line;

● chiusura di tutti i centri commerciali, degli esercizi commerciali presenti al loro interno e dei

reparti di vendita di beni non di prima necessità. Restano aperte le farmacie, le parafarmacie, i

servizi veterinari e i punti vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi i mercati al

coperto e le medie e grandi strutture di vendita. I Comuni possono autorizzare l’apertura di banchi

mercatali per la vendita di beni alimentari e di prima necessità a patto che siano garantite le

distanze di sicurezza con il venditore e fra i clienti e sia disponibile al pubblico una confezione di

gel igienizzante;

● chiusura di bar, pub, ristoranti di ogni genere;

● chiusura delle attività artigianali di servizio alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.) ad

eccezione dei servizi emergenziali e di urgenza (ad esempio impianti e manutenzioni); sono escluse

dalla chiusura le attività di logistica e di autotrasporto conto proprio e conto terzi;

● chiusura di tutti gli alberghi e di ogni altra attività destinata alla ricezione (ostelli, agriturismi,

ecc..) ad eccezione di quelle individuate come necessarie ai fini dell’espletamento delle attività di

servizio pubblico, alla residenzialità abitativa ed alla residenzialità di supporto alle attività

sanitarie;

● sospensione di tutti i servizi mensa sia nelle strutture pubbliche che private, salvo che sia

garantito il servizio evitando rigorosamente gli assembramenti e sia garantita in ogni momento la

distanza di sicurezza;

● sospensione dei servizi bancari e postali differibili, salvaguardando i servizi essenziali legati al

pagamento di stipendi e pensioni; differimento delle scadenze di multe e sanzioni, con conseguente

limitazione di affollamento agli sportelli;

● chiusura di tutti i servizi terziari e professionali, ad eccezione di quelli legati alla pubblica utilità,

ai servizi alle imprese collegati ad adempimenti amministrativi nei confronti della pubbliche

amministrazioni e al corretto funzionamento dei settori richiamati nei punti precedenti; sono esclusi

dalle chiusure le sedi delle associazioni datoriali e sindacali, in quanto garantiscono, tra l’altro,

l’attivazione delle procedure degli ammortizzatori sociali ovvero l’erogazione di servizi on-line.

Si propone l’ulteriore sospensione, di conseguenza, dei termini processuali e degli

adempimenti di natura amministrativa, assicurativa, ecc.

Ogni attività svolta con modalità di lavoro agile è consentita.

È fatta salva l’individuazione da parte di Regione Piemonte delle attività di indifferibile

necessità.

Si comunica che per quanto riguarda le restanti attività produttive è già stato raggiunto un

accordo con Confindustria Piemonte, Confapi Piemonte, CNA Industria Piemonte, che

provvederanno ad operare per una maggiore flessibilità organizzativa delle aziende attraverso

l’utilizzo di ammortizzatori sociali per aree non strategiche e, quindi, e solo in situazioni limite,

chiusura temporanea di reparti produttivi. Analoghe problematiche dovranno essere risolte per il

settore edile.