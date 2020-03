Esposto dei medici alla magistratura: mancano i dispositivi di protezione, è un questione penale

Anaao-Assomed, il maggiore sindacato dei medici ospedalieri, ha presentato in Piemonte un esposto alla magistratura e alla Direzione provinciale del lavoro relativo alla “perdurante mancanza di Dispositivi di protezione individuale Dpi per il personale medico-sanitario”. Il segretario nazionale del sindacato, Carlo Palermo denuncia che la “carenza di dispositivi di protezione individuale continua a riscontrarsi in varie realtà sul territorio ed è inaccettabile. È una questione di rilievo penale”.