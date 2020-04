Greta Thunberg ospite in diretta da Cameretta Tour di Fridays For Future Italia, venerdì 3 aprile

Fridays For Future Italia ha annunciato la presenza dell’ospite Greta Thunberg per questo venerdì, 3 aprile alle ore 19, durante le dirette di Cameretta Tour.

L’iniziativa, lanciata in occasione del periodo di lockdown, prevede ogni sera alle h.19 la trasmissione di dirette con ospiti del mondo della musica, del cinema, della scienza e del giornalismo, allo scopo di raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana, oltre che di tenere compagnia, intrattenere e informare tutti gli interessati all’attivismo per il clima durante l’emergenza Coronavirus.

Numerosi gli illustri ospiti che sono già intervenuti: Piero Pelù, Elisa, i Pinguini Tattici Nucleari e lo scienziato Giorgio Vacchiano, per citarne alcuni. Le registrazioni di tutti i live trasmessi finora sono disponibili sul canale YouTube di Fridays For Future Italia, a questo link .

Greta Thunberg interverrà in diretta sui canali Instagram e YouTube di Fridays For Future Italia alle ore 19 di questo venerdì 3 aprile – giornata del quarto # DigitalStrike che si sta svolgendo ogni venerdì, non più nelle piazze ma in ogni abitazione di tutto il mondo.

Tra gli altri ospiti previsti nel Cameretta Tour di questa settimana: l’attrice Michela Giraud, mercoledì 1 aprile alle ore 19 e il rapper IZI, giovedì 2 aprile (eccezionalmente alle ore 18).