Coronavirus, l’evoluzione epidemiologica Covid-19 in Piemonte – I dati

Si è tenuta questo pomeriggio la conferenza stampa in Regione sull’evoluzione epidemiologica Coronavirus in Piemonte. Sono 13.964 le persone finora risultate positive al “Covid-19” in Piemonte. Il numero complessivo di pazienti virologicamente guariti è di 732, altri 834 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. Il totale complessivo dei decessi è di 1.417 persone

Dati alla mano, ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, la mortalità (numero di morti COVID-1- per popolazione) registrata in Piemonte è inferiore a quella di Liguria, Lombardia, Emilia – Romagna, Marche, Trento, Umbria.

Queste regioni e province autonome, però, hanno effettuato un numero (numero di tamponi/10.000 abitanti) maggiore di tamponi rispetto al Piemonte

Tasso di mortalità

Tamponi

Il 22 febbraio è stato diagnosticato in Piemonte il primo caso COVID-19. Il 27 febbraio il Ministero della Salute ha diramato il documento redatto dal Consiglio Superiore della Sanità che ha fornito le indicazioni sui criteri per sottoporre soggetti alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2. Il documento ha indicato l’esecuzione dei tamponi solo ai casi sintomatici precisando che il test in assenza dei sintomi: non appare sostenuto da razionale scientifico,non fornisce un’informazione indicativa ai fini clinici, anzi può essere forviante. In accordo con quanto detto dal Consiglio Superiore della Sanità i dati della letteratura riportano una quota di falsi negativi nella prima fase della malattia che supera il 15%. Andamento decessi Andamento dei ricoverati in terapia intensiva

Qui la diretta della conferenza stampa della Regione