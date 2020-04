Torino, Annullato l’incontro internazionale dei Fridays for Future con ospite Greta Thunberg

L’incontro internazionale degli attivisti di Fridays for Future, previsto per questo luglio, al quale avrebbe partecipato anche Greta Thunberg, iniziatrice del movimento, non avrà luogo. Dopo diverse settimane di consultazione è stata presa la decisione di annullare l’evento a causa dell’attuale emergenza sanitaria. I ragazzi attivisti cercano di organizzare il meeting internazionale di FFF per l’estate del 2021.

“Come sempre – scrivono in una nota – il movimento FridaysForFuture segue la scienza e fa tesoro delle affermazioni di chi studia i gravi problemi che affliggono la nostra società. Questo vale per la crisi climatica come per l’emergenza coronavirus.”

“Non è stato facile, ma non c’erano alternative – si legge in un loro post su Facebook – Basta sconforto, però! Anche in questo periodo difficile possiamo farci sentire, possiamo informarci e possiamo capire come rendere questo Pianeta un posto sicuro, per noi e per le generazioni a venire.”