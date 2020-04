“Oltre il ponte”, il videoclip della scuola per attori del Teatro Stabile di Torino per le celebrazioni del 25 aprile

In questo periodo di lockdown la Scuola per Attori del Teatro Stabile Torino – Teatro Nazionale, diretta da Gabriele Vacis, prosegue la propria attività didattica con la formazione a distanza,permettendo agli allievi di procedere nell’apprendimento di tutte le materie che consentono le lezioni frontali.

«La Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino – dichiara Gabriele Vacis – in tempo di pandemia, ha continuato il proprio lavoro pedagogico in rete. Esplorando le relazioni tra comunicazione diretta e comunicazione mediata, competenze necessarie ad un attore contemporaneo. I nostri allievi, da casa loro, a Torino, ma anche a Napoli, a Trento, a Bari, ad Assisi, a Sanremo, a Vittorio Veneto, vogliono partecipare alle celebrazioni del 25 aprile con Oltre il ponte una bellissima poesia di Italo Calvino musicata da Sergio Liberovici».

Sotto la sua guida gli allievi hanno realizzato un videoclip dedicato alla poesia di Italo Calvino che sarà online sul sito e sui social del Teatro Stabile di Torino proprio in occasione di questa importante ricorrenza al link http://www.teatrostabiletorino.it/oltreilponte