Covid19, lasciare il virus fuori casa: i consigli per realizzare una zona cuscinetto all'ingresso | VIDEO

Di

Pubblicato il

L’emergenza sanitaria in corso ci ha costretto a fare i conti con nuovi modi di lavorare, di vivere i nostri rapporti sociali, di affrontare il quotidiano. La propria casa è diventata l’ultimo bastione di resistenza: il luogo sicuro, al di fuori del quale lasciare il virus e il rischio di contrarre l’infezione. In quest’ottica, può essere d’esempio l’approccio seguito ogni giorno da aziende biomediche e non per limitare i rischi di contaminazione: le loro good manufacturing practice, adattate a un contesto domestico, insieme a quelle precauzioni che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane, permettono di stilare un elenco di indicazioni per creare una zona “cuscinetto” a tutela della propria casa e della propria famiglia. Fonte: Università della Calabria Nel video una serie di indicazioni utili, curate da Francesco Puoci, professore associato di Tecnologia farmaceutica (Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione).