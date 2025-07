Ancora senza esito le ricerche del 71enne disperso sulle alture del biellese, in Valsessera

BIELLA – Sono ancora in corso e ancora senza esito le ricerche per trovare Marino Rabolini, 71 anni, disperso in Valsessera , nel biellese, da domenica scorsa. La sua auto è stata ritrovata parcheggiata alla Casa del Pescatore, a 1.198 metri di altitudine nel Comune di Valdilana. Rabolini è un ex dirigente del Comune di Legnano, ora in pensione. Lo ha sentito l’ultima volta un amico il sabato sera, poi di lui non si sono avute notizie.

Le ricerche hanno battuto la punta del Cravile, una montagna al confine tra la Valsessera e la Valle Cervo, poichè le celle telefoniche avrebbero agganciato il segnale del cellulare, secondo i soccorsi. Coinvolti nelle ricerche anche l’elicottero e le unità cinofile.

