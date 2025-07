A settembre a Torino torna la rassegna musicale “MITO”: il programma

TORINO – Dal 10 al 23 settembre torna a Torino la rassegna musicale “MITO”. Ci saranno 103 appuntamenti, 13 giorni di programmazione e, in più, 93 momenti musicali itineranti.

Giunta alla sua diciassettesima edizione, quest’anno MITO verrà affiancato dal festival SettembreMusica.

“MITO per la città è una rassegna musicale che porta la bellezza e l’emozione della musica nei luoghi della fragilità, dell’attesa e dell’incontro e, anche quest’anno, Torino si conferma città viva, sensibile, capace di far dialogare cultura, salute, educazione e coesione sociale” afferma Rosanna Purchia, assessora alla Cultura del Comune di Torino -. Con oltre cento appuntamenti diffusi, MITO per la città.

Il programma e i luoghi sono disponibili qui.

