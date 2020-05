Verolengo, approvato il progetto definitivo del nuovo ponte Sant’Anna sulla Dora Baltea

È stato approvato con decreto del consigliere delegato ai lavori pubblici e alle infrastrutture Fabio Bianco della Città metropolitana di Torino il progetto definitivo del nuovo ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel, sulla strada provinciale 31bis in Comune di Verolengo – al confine di Crescentino. Attualmente la Sp. 31 bis attraversa la Dora Baltea con lo storico ponte della fine dell’Ottocento, che presenta una carreggiata di larghezza limitata, teatro di molti incidenti.

La necessità di realizzare una nuova opera in affiancamento a quella esistente per il raddoppio della carreggiata stradale risale all’inizio degli anni Duemila, ma il progetto ha subito nel tempo diverse modifiche. L’ultima nel 2014, con il coinvolgimento della Regione Piemonte con il progetto Vento, che prevede una ciclovia di 679 km che da Torino porta a Venezia e che interessa anche il ponte Sant’Anna.

Il progetto approvato prevede il consolidamento strutturale del ponte storico esistente, mantenendo una corsia di transito in direzione Crescentino e la realizzazione di una nuova struttura affiancata su cui transiterà il traffico in direzione opposta. Contestualmente si realizzeranno l’adeguamento della sezione stradale a monte e a valle del ponte per una lunghezza complessiva di circa 1,5 km, la realizzazione di una rotatoria al km 8+700 in prossimità dello svincolo per il centro abitato di Borgo Revel. e la creazione in affiancamento per tutto il tratto di una pista ciclabile (costituente parte del progetto Vento)

Il costo complessivo del progetto ammonta a 13 milioni e 788mila euro, finanziato dalla Regione Piemonte tramite Scr e in quota parte da Rfi, e sulla base della convenzione sottoscritta da Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino nel 2018, quest’ultima svolge le funzioni di progettazione, direzione dei lavori e realizzazione dell’opera.

Gli uffici tecnici della Viabilità hanno già redatto il progetto definitivo in linea tecnica dei lavori. Seguiranno le successive fasi autorizzative in conferenza dei Servizi e la progettazione esecutiva per l’appalto dei lavori che si prevede avvenga nel I semestre del 2021,

“Sono estremamente soddisfatto” commenta il consigliere delegato alla viabilità Fabio Bianco “Perché è un’opera necessaria e lungamente attesa, che ha avuto una gestazione lunghissima, ma che ora, oltre a garantire maggiore sicurezza andrà ad aggiungere un tassello al piano di una mobilità sostenibile e integrata”