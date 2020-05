Solo 1 euro in più nella busta paga di maggio per gli infermieri nei reparti covid in Piemonte

In Piemonte non c’è ancora nessun accordo sugli incentivi a infermieri e professionisti della sanità impegnati a combattere il coronavirus in prima linea, ma intanto “molte delle aziende sanitarie piemontesi hanno provveduto a calcolare le indennità da retribuire” – dice il segretario regionale del sindacato Nursing Up, Claudio Delli Carri, specificando che la differenza finale tra chi ha lavorato in un reparto Covid-19 e no è soltanto di 1 euro al giorno.

“Un aumento irricevibile”, denuncia il sindacato infermieri. Mentre nel discorso pubblico, nelle dirette tv e sui social gli operatori sanitari sono stati elogiati e denominati “eroi”, in busta paga a fine mese non troveranno che un euro in più per il sacrificio attuato nelle ultime settimane.

“In altre regioni, pensiamo alla Toscana – spiega Delli Carri – l’accordo sugli incentivi è stato firmato il 7 di aprile. Qui, ultima regione in Italia, siamo al 15 maggio e nessun accordo è stato sottoscritto. Ci stanno prendendo in giro?”

Nursing Up ricorda che 40 infermieri sono morti durante l’emergenza Covid: “Chi è seduto dietro ad una scrivania pensa alle loro famiglie e ai loro figli?”.