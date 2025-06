Caldo record a Torino: come proteggere cani e gatti dal colpo di calore

TORINO – Con Torino tra le città a bollino rosso per le alte temperature, cresce la preoccupazione anche per la salute degli animali domestici. A farne le spese sono soprattutto cani e gatti, esposti al rischio di colpo di calore, un’emergenza veterinaria che può avere conseguenze anche fatali se non gestita in modo tempestivo.

A fare chiarezza è il dottor Michele Massoni, Direttore Sanitario dell’Ospedale veterinario Anubi – Gruppo Ca’ Zampa di Moncalieri, che lancia un appello ai proprietari: “Respirazione affannosa, gengive rosse o bluastre, vomito, debolezza e temperatura corporea oltre i 40°C sono segnali da non sottovalutare. In casi gravi, possono comparire convulsioni o perdita di coscienza”.

Cosa fare in caso di colpo di calore

Il primo intervento può fare la differenza:

Portare l’animale all’ombra e raffreddarlo con acqua fresca (non ghiacciata), soprattutto su zampe, ascelle e interno coscia.

Utilizzare un ventilatore per favorire l’evaporazione del calore corporeo.

Offrire acqua ma solo se l’animale è cosciente.

Contattare immediatamente un veterinario, anche se sembra essersi ripreso.

La prevenzione è fondamentale

Per evitare situazioni di emergenza, Massoni consiglia di:

Limitare le uscite nelle ore più calde .

Garantire acqua fresca sempre disponibile .

Evitare esercizio fisico intenso nelle giornate afose.

Prestare attenzione a superfici roventi , come l’asfalto.

Monitorare comportamento e respiro, reagendo subito a segnali di malessere.

