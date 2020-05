Per le intense piogge nella provincia di Cuneo, Po e Pellice registrati a Villafranca sono ai livelli pre-soglia

Per le intense piogge nel cuneese registrate nelle ultime 12 ore, con i 100 mm a Barge e gli 84 mm di Robilante Vermenagna, i livelli del fiume Po e del torrente Pellice rilevati a Villafranca Piemonte sono saliti drasticamente raggiungendo in entrambi i casi i livelli di pre-soglia.

Il tempo però sembra dare tregua e per lunedì si registrano miglioramenti in tutto il Piemonte con fenomeni temporaleschi sparsi misti a schiarite in Alta Val Susa, Val Chisone, Val Pellice e Val Po, nella pianura cuuneese, Val Varaita, Val Maira e Valle Stura.