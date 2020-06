Ipotesi bancarotta distrattiva alla ex Embraco, perquisizioni e sequestri in Piemonte e Lombardia: 5 indagati

Da stamane, venerdì 19 giugno, sono in corso perquisizioni della Guardia di Finanza di Torino in Piemonte e Lombardia, nei confronti della Ventures, società che ha acquisito il ramo d’azienda della Ex Embraco con la cessione del sito industriale di Riva presso Chieri, in provincia di Torino.

Lo scorso 17 giugno, infatti, Marco Gianoglio, Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Torino titolare delle indagini, ha depositato istanza di fallimento della Ventures: l’ipotesi di reato è bancarotta distrattiva.

A fronte della sostanziale inattività produttiva del sito, infatti, le indagini finora condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Torino hanno consentito di ricostruire cospicui e articolati flussi di denaro, diretti anche all’estero, che hanno portato al prosciugamento delle casse societarie e al pignoramento di risorse aziendali.

Le perquisizioni sono in corso nello stabilimento di Riva, nonché in provincia di Como e Monza, nei confronti di 4 titolari di cariche societarie e di un consulente.Contestualmente, per impedire che il patrimonio societario possa essere spogliato di ulteriori beni, le Fiamme gialle torinesi stanno procedendo al sequestro di conti correnti, titoli e di autovetture di lusso frattanto acquistate dall’azienda.