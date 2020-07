Coronavirus Italia: i dati aggiornati alle ore 17 del 4 luglio 2020

Sono 235 oggi i nuovi contagiati di coronavirus, in lieve aumento rispetto a ieri quando erano stati 223. Di questi, 95 casi sono in Lombardia, il 40,4% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 241.419. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 21, in aumento rispetto alle 15 di ieri. I morti per coronavirus salgono così a 34.854, secondo i dati del Ministero della Salute. Rispetto ai giorni scorsi, aumentano i casi in Emilia Romagna (51 nuovi rispetto a ieri) e Lazio (31).