Coronavirus Italia: i dati del 7 luglio 2020

Sono 138 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 208 di ieri. Cala quindi la curva epidemica, complice la decisa frenata della Lombardia, 53 positivi contro i 111 di 24 ore fa, a fronte però di meno tamponi. Il totale degli italiani colpiti dal Covid sale così a 241.956. Crescono improvvisamente i morti 30 oggi contro gli 8 di ieri (e i 7 di domenica). Il totale sale a 34.899. Aumentano i guariti, 574 in un giorno (ieri erano appena 133), che salgono a 192.815. Mentre 13.232 sono i pazienti in isolamento domiciliare.